車用二極體廠-朋程(8255)發布重訊否認公司車用SiC MOSFET獲得歐系車廠認證，朋程表示，應用於48V動力系統發電機的MOSFET將於第3季開始出貨，而SiC模組則是第3季採用日廠晶片OEM代工，此為兩項不同的產品，儘管車用晶片缺料問題未解，今年營運可望逐季成長。

市場傳聞，朋程車用SiC MOSFET獲得歐洲車廠認證，為台廠首例，不過朋程今天正式否認，朋程表示，目前公司有兩項新產品，其中應用於燃油車48V動力系統發電機的MOSFET預計第3季開始出貨，SiC模組則是搭配日廠晶片，預計第3季開始OEM代工，公司並無SiC MOSFET獲得歐洲車廠認證。

在電動車IGBT部分，朋程表示，公司預計第2季到年底陸續送樣認證大陸、日本及歐美等車廠，由於IGBT安全要求很高，必須經過車廠路試約半年及查廠驗證，認證期非常長，最快也要一年多以後才會有成果。

為因應車用新產品需求，朋程在台灣及大陸擴建新廠，其中台灣二廠將於6月到7月完工驗收，廠區水電及無塵室將於年底建置完成，未來新廠主要提供IGBT產品生產，朋程預估，最快明年下半年進入量產；大陸青島二廠則預計於2023年到2024年量產，未來大陸廠區將以供應當地客戶為主，大陸以外地區則由台灣廠區負責。

朋程第1季稅後盈餘為1.54億元，年成長1.09倍，單季每股盈餘為1.7元，累計前5月合併營收為16.3億元，年成長33.42%。

朋程表示，儘管車用晶片缺料問題未解，今年營運可望逐季成長，全年可望年成長兩位數。