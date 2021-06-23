禾馨診所違規施打疫苗風波，北市府昨針對禾馨醫療旗下4家診所違規施打疫苗，開罰230萬，並終止疫苗合約診所資格。禾馨執行長蘇怡寧在臉書發文喊冤，並開嗆北市府。對此，副市長黃珊珊回擊，禾馨打了十幾個機構，「我們已經從寬認定」。

針對診所違規施打疫苗爭議，台北市副市長黃珊珊昨宣布小禾馨4家診所接種人數990人，違規接種總人數81人，共裁罰230萬元，同時終止疫苗合約診所的資格。

禾馨醫療集團執行長蘇怡寧發文痛批，「原來喝酒只需要罰200塊這樣喝酒比較便宜」，他尊重每個人的認知跟認定，但也真心希望每個人的認知標準跟認定是一致的，認為不應該「大小眼」，並強調「我尊重你的認定，當然我也有申訴的權利」。

對此，黃珊珊表示，還是回到法條，重要的是依照傳染病防治法，中央規定的接種對象，必須要符合中央開放的標準，疫苗他們取得就必須要施打在合格對象。

至於是不是合格對象，黃珊珊說，禾馨有4家診所來領，打了十幾個機構，我們已經從寬認定，包括檢驗機構我們都沒有算在內，這些處罰也全部都是依法處理。

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