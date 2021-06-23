台北市長柯文哲。（北市府提供）

台北市疫情概況。（北市府提供）

台北市長者施打疫苗狀況。（北市府提供）

台北市今日新增22例本土確診個案，總數達4522例，台北市長柯文哲指出，趨勢上看來北市疫情有趨緩，但其他行政區仍有潛在感染源，必須倚靠精準疫調來殲滅。近期北農、北藝工地屢爆確診個案，他也要媒體別將累計個案突然拿出來講，「那都已經是好幾個禮拜前的事。」

柯文哲指出，北市用每周12個行政區的快篩陽性數做統計，目標是每周下降一半，最起碼要減少，那些「沒減少、反倒增加」的地區會列為重點區域，如士林區在13日到19日逆勢增加到71例，是護理之家感染造成，萬華區雖然慢慢脫離疫區，但基數太高，還在努力當中。

「趨勢來看，北市個案一直減少。」柯表示，台北市確診案例有4522人，數量還是很多，但陸續有3652人解隔離。雖然北市疫情趨緩，但其他行政區仍有潛在感染源，因此目前主力在於熱點殲滅戰、精準疫調，過程中還是會出現群聚個案要處理。

柯說，觀察台北市20個急救責任醫院快篩陽性數，但這只能看趨勢，當案例降到20人以下，慢慢開始也不具意義，因為偽陽性、陰性百分比影響大，但作為疫情壓力指標的居家隔離人數也有下降。

「不要把過去案例一次爆出來，好像新的一樣。」柯感嘆，媒體常常把過去病例累積起來一次爆，如北農54例、北藝工地40例，明明市府都按照中央規定統計，且那些案例早已出院、解隔離，現在又突然拿出來講，都已經是很久的事了。

針對疫苗施打，柯文哲指出，75到79歲之間共有1萬1500人預約，來打的有86.5％，沒有施打首日98％那麼高，顯然猝死新聞影響頗大。但除非身體有感染或慢性病發作，只要身體狀況好還是建議打疫苗。批發市場專案也有1萬名要打，AZ疫苗也會在本周把該打的打掉。