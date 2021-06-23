女星峮峮（吳函峮）目前是中華職棒中信兄弟隊的啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，2017年一段在球場應援影片，因身材太有料引起討論，更紅到日本，登上日本青年漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》，更被譽為「國民女友」；峮峮最近分享穿新鞋的開箱照，一身低胸洋裝意外露出若隱若現的事業線，誘人身材讓網友又戀愛了。

因疫情影響，職棒賽事停賽已超過一個月，身為中信兄弟啦啦隊的峮峮，少了到場邊應援的工作，近期都宅在家防疫，也不時曬出各種生活照，讓粉絲大飽眼福；今（23）日峮峮曬出穿新鞋的美照，還問粉絲覺得鞋帶要白色還是紅色哪個比較好，更驚喜吐出「還是要我」，撩得粉絲難以招架。

峮峮曬美照，好身材又迷倒不少網友。(圖/ 摘自峮峮IG)

畫面中峮峮坐在地毯上展示腳上新鞋，身上穿著細肩帶合身低胸洋裝，纖細的四肢和穠纖合度的體態，看出峮峮在家防疫身材還是維持很好；其中一張照片峮峮一手拖著下巴，由上往下拍攝的角度，正好看到若隱若現的事業線，可愛臉蛋加上超兇身材實在是太不科學。

大票網友又被峮峮電暈，紛紛熱情表示，「可鹽可甜的峮峮」、「當然是U啊」、「選妳正解」、「超可愛」、「是戀愛的樣子，愛了愛了」、「淨化眼球」、「小孩子選擇，我都要」。