為防堵北農疫情，北市府昨幫北農工作者快篩，但僅篩檢538人，而新北市則在昨天就把果菜市場內的3千多名員工篩檢完，今天已開始打疫苗，對此，北市副市長黃珊珊說，昨準備的量能為1000人，但實際篩檢了500多人，篩檢地點為和平院區和仁愛院區，也幫忙準備了巴士，但昨天因下很大的雨，承銷人員不方便沒有去。

黃珊珊說，後來經過檢討後，考量是否為交通關係，因此還是回到萬大國小和濱江市場4樓設置快篩站，今天就有改善，效率問題也都提升；目前打疫苗員工部分，部分開始施打，快篩陰性的800多人，也會陸續通知施打。

黃珊珊說明，疫苗施打的時程是，今天快篩陰性，明天就會開始打疫苗，時間差約1到2天，希望本周能全數打完，包含其他3個批發市場和環南市場，而快篩則會設置到凌晨，今天會全數完成快篩。

此外，有北農攤商指出，台北市打疫苗需自行到聯醫的中興或和平院區接種疫苗，相較於新北市是直接由亞東醫院團隊，進駐板橋果菜市場就地施打，攤商抱怨台北市作法很不方便，對此，台北市長柯文哲說，我們有準備巴士就停在市場門口，把他們帶去打針再帶回來，這樣服務還不好嗎？實在是。