禾馨診所違規施打疫苗，「港湖女神」綠委高嘉瑜遭北市衛生局長黃世傑爆「得寸進尺、一直要」，高嘉瑜反擊不能打責任推給民代，更透露台北市長柯文哲原先答應她不說她名字，結果馬上供出，傻眼直呼「男人都不能相信！」柯23日喊冤澄清，當初就說躲不了，與其擠牙膏被凌遲，乾脆陳述事實，「我沒有跟她說我不講！」

高嘉瑜在昨晚播出的政論節目自爆，當時開記者會前，柯跟她說不用擔心，還說「我不會害妳啦，都是妳在害我！」並承諾不會提她的名字，會含糊帶過，怎料下一秒就聽到自己的名字，讓她傻眼直呼「男人都不能相信」。

柯文哲對此表示，當初就跟高嘉瑜講她名字在政風處報告裡，躲不了，與其被擠牙膏、凌遲更慘，乾脆就直接處理，「我沒有跟她講我不講！」這件事逃不掉，也有事先跟她說，只是陳述事實，當然她可再去解釋理由，這有保留的空間，事實就是名字已寫在筆錄裡，自己不能說都不知道，有時直接面對比較簡單。