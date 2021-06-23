監察院人權會關注外籍漁工勞動權益，繼糾正勞動部後，今天舉行「2021酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」，人權會主委陳菊表示，希望「禁止酷刑公約施行法」草案能儘早在立法院通過，讓人權會發揮酷刑防制專責機制的預防性功能。

陳菊今天參加「2021酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」致詞表示，為有效發揮系統性人權侵害預防性監督，及法律政策整體檢討建議的前瞻功能，人權會將完善防制酷刑各項制度建立。

陳菊強調，人權會將彙整監察院外籍漁工權益調查案件，從國際公約進行各面向系統性問題檢討與建議，同時提出國家外籍漁工人權專案報告，列入2021年策略計畫目標中。

陳菊說，雖然台灣已不再有威權時期這種殘忍刑求及酷刑情況出現，但酷刑包括殘忍、不人道、有辱人格的待遇、處罰等各種行為，也包括人身自由受限的機構、住民、外籍移工等不當對待。

陳菊指出，期許去年經行政院會通過的「禁止酷刑公約施行法」草案，能夠儘早在立法院通過，讓人權會可依法發揮酷刑防制專責機制的預防性功能。

行政院政委兼發言人羅秉成透過視訊致詞時說，依據「禁止酷刑公約施行法」草案，人權會將設立專責酷刑防制機制（NPM），履行國家層級防制酷刑義務，雖然法案還沒三讀通過，但人權會已積極準備，感謝人權會能承擔這項重要使命。