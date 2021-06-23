北農群聚擴大，為有效防堵疫情，中央流行疫情指揮中心昨(22)日晚間與農委會、台北市政府、新北市政府以及北農公司等共同開會討論，並研商「市場專案」強化相關防疫作為，但為了實地了解動線，也決議今天清晨4時訪視北農以及三重果菜市場，然而卻不見台北市長柯文哲、副市長黃珊珊等陪同，農委會主委表示，補上防疫漏洞為首要，誰有沒有來不是重點。
陳吉仲表示，針對果菜批發市場的防疫，昨晚7時指揮中心、台北市政府、新北市政府以及農委會有召開會議，為了更了解果菜市場的內部動線，因此主動提議指揮官陳時中一同在今晨參訪台北第一、第二、新北三重等果菜市場，台北市副市長黃珊珊也參加該場會議，與會者都知道今早的行程，並非外界說的「突襲」。
至於為何北市長柯文哲、副市長黃珊珊並未陪同？陳吉仲說，北市府市場管理處已有代表陪同，「重點不是誰有沒有來，重點應該是防疫漏洞要如何補足加強。」
明(24)日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，陳吉仲說，不敢說絕對百分之百，但北農員工基本上都會配合篩檢，承銷人也有很高比例會配合，加上二市(濱江市場)停車場有加開快篩站，對承銷人來說相當方便。根據目前的快篩線，一天篩檢量能可以到1800人左右，「供貨量看來不會受防疫檢具快篩報告措施的影響，較可能的會是中南部大雨的因素。」
至於這次雙北果菜市場參訪有無看到需要改進的地方？陳吉仲說，三重市場內有設置電扇加自動消毒，基本上走進去就已經消毒完畢，拍賣也都有保持距離，做得相當不錯，希望雙北果菜市場都能交流學習，畢竟雙邊人員還是會有交集。
而民眾最擔憂的「病毒透過果菜傳播」怎麼辦？陳吉仲表示，蔬菜安全上，雙北都有全程進行消毒，但是否可能因為碰觸沾上病毒的果菜染疫，目前國外期刊還沒有相關案例出來，目前沒有這個疑慮，但是農委會將委託學術界做深入研究，畢竟安全不能只是用講的。
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