農委會要求未來無論員工及承銷商皆須持有快篩陰性證明才能進入場域從事交易，攤商認為若無法進場交易將嚴重影響生計。(郭吉銓攝)

北農群聚擴大，為有效防堵疫情，中央流行疫情指揮中心昨(22)日晚間與農委會、台北市政府、新北市政府以及北農公司等共同開會討論，並研商「市場專案」強化相關防疫作為，但為了實地了解動線，也決議今天清晨4時訪視北農以及三重果菜市場，然而卻不見台北市長柯文哲、副市長黃珊珊等陪同，農委會主委表示，補上防疫漏洞為首要，誰有沒有來不是重點。

農委會主委陳吉仲今凌晨與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一同視察台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場。（取自陳吉仲臉書）

北農爆發新冠肺炎群聚感染，國軍化學兵23日前往第一果菜市場周邊清消。(郭吉銓攝)

陳吉仲表示，針對果菜批發市場的防疫，昨晚7時指揮中心、台北市政府、新北市政府以及農委會有召開會議，為了更了解果菜市場的內部動線，因此主動提議指揮官陳時中一同在今晨參訪台北第一、第二、新北三重等果菜市場，台北市副市長黃珊珊也參加該場會議，與會者都知道今早的行程，並非外界說的「突襲」。

至於為何北市長柯文哲、副市長黃珊珊並未陪同？陳吉仲說，北市府市場管理處已有代表陪同，「重點不是誰有沒有來，重點應該是防疫漏洞要如何補足加強。」

明(24)日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，陳吉仲說，不敢說絕對百分之百，但北農員工基本上都會配合篩檢，承銷人也有很高比例會配合，加上二市(濱江市場)停車場有加開快篩站，對承銷人來說相當方便。根據目前的快篩線，一天篩檢量能可以到1800人左右，「供貨量看來不會受防疫檢具快篩報告措施的影響，較可能的會是中南部大雨的因素。」

至於這次雙北果菜市場參訪有無看到需要改進的地方？陳吉仲說，三重市場內有設置電扇加自動消毒，基本上走進去就已經消毒完畢，拍賣也都有保持距離，做得相當不錯，希望雙北果菜市場都能交流學習，畢竟雙邊人員還是會有交集。

而民眾最擔憂的「病毒透過果菜傳播」怎麼辦？陳吉仲表示，蔬菜安全上，雙北都有全程進行消毒，但是否可能因為碰觸沾上病毒的果菜染疫，目前國外期刊還沒有相關案例出來，目前沒有這個疑慮，但是農委會將委託學術界做深入研究，畢竟安全不能只是用講的。