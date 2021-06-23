邱澤、許瑋甯主演的《當男人戀愛時》6月11日在大陸上映，經過兩週的口碑發酵，票房倒吃甘蔗，目前突破1.28億人民幣（5.5億台幣），比上週增長35％，從週一開始至今（23日）連續三天稱霸單日票房冠軍，且連兩天單日票房千萬進帳，排片比例也從上映時的6％衝到目前16％，後勢看漲。而由台灣演員彭于晏、張艾嘉主演的《熱帶往事》，票房約6214萬人民幣（2.6億台幣），跌出單日票房榜前10名，台灣兩位當紅男星在大陸的電影同檔較勁，由邱澤勝出。

《當男人戀愛時》在大陸上映推出普通話和閩南語雙版本，不少大陸觀眾兩種版本都完食，二刷風潮也帶動票房，大多觀眾看完表示，還是台味十足的原音閩南語版本最對味。而女主角許瑋甯23日得知電影在大陸票房長紅說：「很開心，謝謝大家喜歡。」監製程偉豪、金百倫和導演殷振豪則表示真的很感謝所有觀眾的支持，「很開心去年夏天大家用盡全力製作的作品能帶給大家觀影娛樂，造成討論與喜愛，真的很感謝」。

許瑋甯因《當男人戀愛時》榮膺「四億女星」封號，日前被爆出與劉又年婚變，又傳出與邱澤因戲擦出愛的火花，她經紀人則表示「他們就是很談得來的好友」。而周刊也報導，許瑋甯疫情期間不像其他藝人忙著和星友開直播聊天，這段期間她徹底落實防疫宅在家足不出戶，多由許媽媽出入女兒家照料三餐，相當低調。