指揮中心宣布維持全國疫情警戒第三級至7月12日止，教育部表示，各校原已規畫於延長警戒期間辦理之暑期育樂活動、營隊，建議先行停止、延後或採線上互動方式辦理，後續視疫情狀況再予調整因應。

教育部說，因應三級警戒延長至7月12日，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構仍請所有學生(學童)停止前往，公私立幼兒園停止到園上課。

教育部說，延長三級警戒期間，高級中等以下學校仍維持提供弱勢學生用餐協助；同時，國中小應暫停學生到校實施學習扶助，惟各校學習扶助課程得改採線上教學，並依實際授課情形核發教師鐘點費；此外，學校維持基本運作行政人員之出勤管理採彈性、從寬處理原則辦理。

三級警戒延長期間，教育部仍提供學生線上學習資源，包括一、持續於公視3台播放「疫起線上看」教學節目；國立圖書館提供免費電子書借閱、多項影音資源及線上課程服務；三、科教館所提供多元線上資源，科教館製播Podcast頻道「科科出來講」及Youtube講座影片，科工館官網則分享多項科普電子書，教育廣播電台「Channel＋」亦提供17國語言節目及親子共學資源等。