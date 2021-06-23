長興（1717）23日公告，自結5月份稅前盈餘4.42億元，年成長81.91％，每股稅前盈餘0.36元；累計1-5月稅前盈餘20.53億元，年增149.15％，每股稅前盈餘1.66元。隨全球景氣持續復甦，長興旗下三大事業出貨穩定，且產品售價隨原料成本適當調整，具一定轉嫁能力，並維持獲利表現。

因客戶大陸五一假期提早備料、五月出貨天數減少等因素，長興5月營收43.17億元，較上月減少8.51％，但仍較去年同期成長49.06％，並為歷年第三高。雖然出貨量較上月減少，但售價反應成本上漲，5月份毛利率僅略受影響，營益率9.64％，仍位於相對高檔區間，5月稅前盈餘4.42億元，年增81.91％，產品組合優化的效益持續，獲利成長幅度高於營收增幅表現。

電子材料將進入傳統旺季，配合歐美市場的復甦，預期下半年持續穩定成長。特用材料，在第二季新產品量產之後，特用材料事業單位的產品組合進一步優化，獲利能力穩定提升，對公司的獲利貢獻將持續提高。合成樹脂主要市場在中國大陸，今年以來需求維持在高檔，唯下半年已進入高基期，後市須觀察中國市場及相關產業需求的變化。

國內新冠快篩需求持續增加，長興5月份快篩試劑產品出貨成長。長興表示，近期持續接到政府機構、醫療院所、企業等洽詢，公司將配合防疫需求，穩定出貨為防疫作出貢獻。