財政部關務署指出，進出口貿易統計的國別統計為我國拓展外銷、貿易談判、簽署自由貿易協定等制定國家對外經貿政策重要參考資料，報關人跟進出口業者應正確申報。

關務署說明，出口報單第9欄「目的地國家及代碼」，是依照5碼聯合國地方代碼填報，海關取其前2碼作為出口國別統計，例如目的地國家及代碼為JPTYO，前2碼JP表示該貨品出口至日本。進口國別則是取進口報單第36欄「生產國別」，例如生產國別代碼為CH，表示該貨品原產地為瑞士。

但關務署表示，近期檢核出口統計資料時發現部分特殊國別申報異常案件，像是貨物出口至國外，報單國別誤報為本國（代碼TWZ99），貨物流動如仍在國內，屬國內各保稅區、自貿港區及課稅區間交易之報單，其出口人及買方皆為國內廠商，依報關手冊規定應申報代碼TWZ99。惟如屬交貨至國外之報單，此時應申報已知最終目的地國家代碼，而非申報台灣。

另外還有出口至香港代碼為HKHKG，但部分鳳梨出口報單填寫成CNHGK（CN為中國大陸）情形。為提升國別統計正確性，關務署呼籲報關業者或進出口人應正確申報進出口國別資料。