美股領漲主要股市，台股啟動強勢反攻，外資也轉為買超，但在匯市卻偏買匯，使得新台幣逆向走貶，盤中一舉跌破28元大關，上演股匯不同調，終場收在28.006元兌1美元的逾一個月新低，貶值4.4分，已連續七個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量12.36億美元。

外匯交易員指出，美股續漲帶動主要亞股紅通通，台股強勢上攻大漲261點，來到17336點，外資也由賣超轉為買超新台幣109億元，但先前連五賣累計不小暫泊帳上資金，因為「不買股、就出去」，反應在買匯力道加大，也使得新台幣竟是不升反貶，盤中一舉跌至28.026元。

外匯交易員認為，比較意外的是，出口商反應卻淡定，並未積極搶進拋匯，或許預期新台幣後勢續弱，還不急著賣，但國際美元指數衝高後回落到92之下，加上月底接近，出口商拋匯需求仍在，提供新台幣支撐，短線先看能不能順利站穩28元價位。