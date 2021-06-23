33歲趙麗穎與大她9歲的馮紹峰在4月中閃電宣布離婚，2年多的婚姻就此畫下句點，恢復單身的趙麗穎把重心放在工作上，近日俏麗登上陸綜，狀態極佳的她穿短褲露美腿登場，並和主持人有說有笑，趙麗穎也大方分享她的紓壓之道。

趙麗穎近日登上陸綜《拜託了冰箱》，這是她恢復單身後首次登上綜藝節目，趙麗穎放下長髮、俏麗穿短褲曬美腿登場，注重養身的趙麗穎還自備保溫水壺，而難得登上綜藝節目的趙麗穎開心地有說有笑，看起來心情很不錯，她也卸下女神包袱，大方玩投籃機、唱歌、捉迷藏和小遊戲。

趙麗穎卸下女神形象玩開，同時，她也大方分享自己的紓壓之道。（圖／取材自趙麗穎工作室微博）

當主持人何炅聊到紓壓方法時，趙麗穎自認是抗壓性不錯，她也大方分享：「有壓力的時候跟同事溝通，說開就好了」，或是自己靜下來好好思考，趙麗穎表示，她不會因為壓力失眠，不過會因為有壓力而讓她心情不好，趙麗穎認為，壓垮她的通常不是壓力，而是自己的心理健康，因此，趙麗穎也會特別重視自己內心深處的真實想法。

其實趙麗穎日前才因閃電和馮紹峰離婚，而成為話題人物，儘管雙方表示是工作忙碌、聚少離多而消磨感情，並強調是和平分手、會共同撫養兒子長大，但仍不時有婆媳不和、趙麗穎壓力大掉髮等傳聞，不過雙方則懶理謠言，趙麗穎積極出席活動，把重心放在工作上。