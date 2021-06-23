台南市警四分局安平派出所女警顏歆長相甜美，素有「警界白歆惠」稱號。（本報資料照片）

「大哥你好！防疫期間口罩要戴，你戴得很棒。」台南市政府最新推出的防疫宣導短片，找來素有「警界白歆惠」稱號的台南市警四分局安平派出所女警顏歆代言。長相清新甜美的她，在宣導片中以溫柔的嗓音，貼心提醒市場攤商及民眾戴好口罩，片尾市長黃偉哲更呼籲「戴上口罩，做好自主管理，成為他們的後盾！」，吸引大批網友留言「辛苦了！」

這支長達2分8秒的最新防疫宣導影片，先由顏歆自述防疫期間的勤務，以及自己與家人的擔心，最後再由黃偉哲拜託大家做警消人員「最大的後盾」。影片從22日晚間9點在黃偉哲的臉書上架後，不到1天即已吸引超過1萬人次觀看，還有網友稱讚顏歆「比黃偉哲還紅！」

顏歆表示，全國疫情進入3級警戒後，當天就針對轄內的特種營業場所，進行防疫的檢查，看看有沒有偷偷在營業，以防止破口的發生。自從疫情暴發之後，接獲的報案，大部分已經偏向哪裡未戴口罩、哪裡有人群聚，這些需要警方幫忙的案件。

顏歆還說，她在安平派出所已經服務大約4年；對警察的印象就是很帥，然後打擊犯罪。面對疫情期間的勤務，她還是會害怕，但就是告訴自己，至少基本的防護工作要做好，保護自己也保護他人。

顏歆指出，雖然家人也是會怕，但這真的沒有辦法，這是她的工作，他們其實也都蠻體諒的；並透露，媽媽有準備很多瓶酒精讓她帶著，只能告訴自己再撐一下，防疫工作做好，跟大家齊聚一心，抵過這一波的疫情。

黃偉哲認為，從稽查民眾戴口罩、取締違規營業到護送確診者就醫，警察及消防同仁堅守防疫最前線，拜託大家「主動戴上口罩，做好自主健康管理，一起做警消人員和醫護人員最大的後盾」。

據了解，今年28歲的顏歆，家住安平，台中科大休閒事業經營系畢業。大4那年考取警察特考班，接著到保五總隊受訓後，首任即派駐離家僅數百公尺的安平所；2017年7月從實習身分升任正式警員。

警四分局表示，顏歆服勤認真，對工作充滿熱情，加上面對鏡頭不怯場，表現自然，因此當市長的臉書小編洽談拍片人選時，即成為指名首選。令人印象深刻的是，2018年3月28日清晨6點多，綁著馬尾的顏歆與另名女警執勤時，在四草大橋上為阻止民眾因情傷企圖投海，曾經霸氣地跨坐在對方身上壓制，該畫面至今仍讓人津津樂道。