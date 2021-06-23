「疫苗乞丐」操作 民進黨：國民黨現在是羅智強說的算？本報資料照

國民黨台北市議員羅智強提出「疫苗乞丐」，成為連日國民黨操作議題，民進黨發言人謝佩芬受訪表示，希望國民黨主席江啟臣能說清楚、講明白，難道國民黨現在是羅智強說的算嗎？

謝佩芬說，對立陶宛昨天宣布捐贈2萬劑疫苗給台灣，表示誠摯的謝意。但很遺憾的，國民黨羅智強市議員，近日不斷說台灣是「疫苗乞丐」，不僅隻字未提去年台灣也曾提供防疫物資給其他國家的事實，更徹底扭曲這些國家的善意。

她說，難道羅智強認為國際之間基於人權與公益的互助行為都是乞丐？沒想到一個曾任我國總統府副秘書長的國民黨政治人物，竟是以如此扭曲的心態看待國際之間的醫療援助行為。

她認為，防疫當前，羅智強卻不斷攻擊台灣是乞丐，不知道羅智強在想什麼，身為台北市議員，在台北疫情嚴峻的當下，希望羅智強可以多多關心監督台北市的疫情，不要每天都只會操作網路輿情、帶風向。

她表示，對於羅智強議員自我貶低、抹煞第一線外交人員努力，更完全無助於台灣外交關係進展的言行，希望國民黨主席江啟臣能說清楚、講明白，難道國民黨現在是羅智強說的算嗎？當朱立倫前主席提出要台美合作疫苗的時候，羅智強卻說爭取美國疫苗是乞丐，那江啟臣主席你說呢？

我們還是要呼籲，疫情艱困的時刻，希望羅智強議員不要再以扭曲的言論扯台灣外交和防疫的後腿。