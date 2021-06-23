舊金山聯準銀行總裁戴利（ Mary Daly）表示，美國央行可能在今年底或明年初開始縮減對美國經濟的特殊支持。

戴利在彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute）就氣候變遷風險發表談話後向記者表示：「我對經濟復甦很樂觀」。

她表示，在實現充分就業和聯準會2%通膨目標上「進一步取得實質進展」，這個聯準會去年12月為縮減每月1200億美元資產購買計畫設下的門檻，已經來到我們的視線內，我認為我們甚至可能在「今年底的某個時候，或明年初」達成這個目標。

她表示：「我們還沒有到那裡，但開始為我們達到這個門檻時做準備是合適的」，此番發言呼應聯準會主席鮑爾（Jerome Powell ）的談話，他上周表示決策者將在下個月開始討論縮減資產購買的時機和速度。

戴利表示，考量到房地產市場的火熱程度，比起公債，聯準會是否應該更早或更快減少購買不動產抵押貸款證券（mortgage-backed securities），這將是討論的主題之一。

戴利的觀點通常與鮑爾及聯準會其他領導層的觀點一致，其觀點亦反映出一種日益強烈的感覺，即至少隨著美國國內疫情持續降溫，其經濟不需要聯準會踩足油門支持的時間已經接近。

但戴利表示，這並不代表聯準會將背離其新的政策框架，與疫情爆發之前不同，根據該框架，聯準會已承諾在就業市場持續增強的情況下，除非通膨真的開始太熱，否則央行不會收緊政策。

她表示，儘管她預期隨著需求復甦和供應受限推升了物價，通膨可能突破3%，但聯準會的政策仍將持穩，不會對未來幾個月「波動」的數據做出反應。

她認為應能在今年秋季更加清楚了解經濟的未來走向，到那時候，如學校停課、對病毒的擔憂、失業保險等許多限制勞動力供應的因素都將有所緩解。