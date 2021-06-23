南投縣23日新增新冠肺炎疫情，2本土案例，2 人雖無埔里活動史，縣府還是決定於24日加辦一場次社區篩檢站。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣23日新增例確診個案，1例為陽性個案，皆為在台中市工作的南投埔里鎮民，案14356為30歲男性，於桃園發病，就地就醫，23日確診為新冠肺炎，22日開車回埔里後，已送集中檢疫所收治治療中，另其同住朋友為31歲男性，22日經PCR檢測結果為陽性，但未取案號，目前也已送集中檢疫所收治治療。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，南投23日新增2本土案例，都是設籍南投埔里鎮泰安里的埔里鎮民，不過2人長期居住在台中，一起從事攤商的工作，但因疫情關係，5月底就結束營業後，2人就常常往返桃園、苗栗、新竹、台中甚至彰化，主要活動史都是在台中，南投縣則無活動史。

黃昭郎接著指出，2人於22日前往桃園時，案14356因感覺身體不適，有肌肉痠痛、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉及全身倦怠等症狀，就近前往桃園市醫院就醫，醫院安排PCR檢測結果為陽性，當日晚上2人就開車回埔里，南投縣衛生局，立即安排其友人PCR檢測也是陽性後，2人一起送集中檢疫所收治治療，23日案14356也收到新冠肺炎確診通知，其朋友則尚未有案號，2人在桃園匡列的10名友人、及二人各縣市活動史，已通報各縣市衛生局追縱。

雖2案例，皆無南投活動史，黃昭郎表示，仍會在6月24日上午9時到12點，再次啟動一場次「埔里鎮新冠肺炎社區篩檢站」，地點是埔里鎮綜合球場，提醒有南投縣政府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀、四肢無力）。可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，請勿搭乘大眾運輸工具接受篩檢。