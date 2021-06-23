國內疫情延燒不斷，今（23）日指揮中心宣布全國疫情三級警戒延長至下（7）月12日，許多人因此將矛頭指向台北市連日多起群聚感染事件，連帶讓台北市長柯文哲的防疫措施備受質疑。對此，民進黨大老林濁水稍早就在個人臉書PO文，針對北農疫情炸鍋事件表達看法，認為是柯文哲「第一名症侯群」又發作所致。

根據民進黨大老林濁水臉書貼文內容，他認為柯文哲祭出「暴力種疫苗」新戰術處理北農是個好辦法，但他應該回頭想想，眼前局勢全因他「凡陳規柯必不隨」的態度導致，因此林濁水暗諷，柯文哲只要管好自己「第一名症候群」便是功德一件。此文一出，隨即有網友留言開酸「重考生哪裡來的第一名」。

民進黨大老林濁水暗諷台北市長柯文哲管好自己「第一名症候群」便是防疫功德一件。（圖／臉書_林濁水）

不過，林濁水不滿柯文哲言行早已不是第一次，昨（22）日他也公開吐槽，針對柯文哲批評美國贈送疫苗「好歹給一點安家費」的貼文，高呼太矛盾，並直言「把美國當成指使台灣犯滔天大罪的黑道老大，而台灣是惡形惡狀的小弟？」

民進黨大老林濁水吐槽台北市長柯文哲批評美國贈送疫苗太矛盾。（圖／臉書_林濁水）

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922