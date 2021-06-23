近年來極端氣候影響，逢豪大雨，「美濃湖排水」周邊常有淹水情形。高雄市水利局已爭取3.9億整治排水路，多次邀請當地生態專家與團體，舉行座談。水利局團隊採用接地氣的生態友善設計手法，做排水整治，並兼顧生態環境。

「美濃湖排水」全長約2公里，上游銜接美濃湖水庫，沿著湖畔設有自行車步道，是民眾假日騎車、散步、賞鳥的好去處。

水利局表示，美濃湖排水集水區位於高市美濃區境內，集水面積約10平方公里，因排入美濃溪河道，常有頂托現象，造成美濃湖排水周遭淹水。頂托現象是指支流水流被幹流高水位所阻，形成水位升高的地理現象。

水利局依計畫，由下游至上游整治美濃湖排水，先於今年1月啟動下游永安橋改建，抬升橋面及護岸改建，預計於今年底完工；後續辦理「泰順橋及其上游護岸治理工程」整治美濃湖排水中上游長約1公里，寬約16公尺拓寬至約24公尺，從今年起分階段施工，預期可提高排水防洪標準，並兼顧當地生態環境。

水利局表示，整治美濃湖排水以「安全、生態、休憩」為設計目標，並保留兩側原生樹種及河川蜿蜒、急流、緩流的水域，不但能營造多樣性的環境，可作為鳥、魚、蝦、烏龜等生物的棲地，採用生態緩坡，規畫水岸緩衝綠帶步道，提供當地民眾休憩的好去處。

全線預計於2023年完工，除可改善淹水外並打造美濃為安全、生態的宜居城市。