名模邱馨慧是國際伸展台的常客。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

名模林志玲的師妹邱馨慧日前獲頒高雄大學傑出校友。邱鼓勵學弟妹強化自身本職學能，找出興趣與優勢，靈活接軌產業，一次做好一件事情，不要三心二意。邱也是首位走齊巴黎、紐約、米蘭、倫敦4大城市時裝周的台灣模特兒。

邱馨慧是在地高雄人，她在大學時期是游泳健將，大二至大四時稱霸全國大專校院運動會的游泳項目，包含女子乙組50公尺蛙式、100公尺蛙式、50公尺自由式，累計奪得9面金牌。

邱馨慧就讀的運動健康與休閒學系副教授、時任班導師的吳佩芳回憶，邱的學業表現也是名列前茅，活潑隨和，在班上或對學長姊、學弟妹間都擁有好人緣。

邱馨慧於2006年畢業後參加模特兒選秀，以凱渥第1屆夢幻之星出道。2008年參加香奈兒旋轉木馬秋冬時裝秀台北場，以強烈氣勢與犀利眼神開啟知名度，隨後，精品秀邀約不斷，受到國內雜誌、高級時裝、珠寶品牌的青睞。

邱馨慧不以此滿足，持續自我突破，2010年挑戰紐約時裝周，為《決戰時裝伸展台》崛起的設計師Daniel Vosovic走秀。之後她陸續到米蘭、巴黎與倫敦參加走秀，成為出道不到10年時間，走齊4大城市時裝周紀錄的第1位台灣模特兒。

而近年來流行「斜槓」，邱馨慧除了在伸展台發光發熱，她還是1名花藝師，體現多采多姿的斜槓人生。2017年，她遇到真命天子，展開人生新階段，2020年3月升格人母。

邱馨慧說，她在校所學貼近民生服務、健康促進，鼓勵學弟妹強化自身本職學能，找出興趣與優勢，靈活接軌產業，一次做好一件事情，不要三心二意。