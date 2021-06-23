全球化加密金融智能服務公司Amber Group，宣布完成1億美元B輪融資，估值超過10億美元，意味著這家創立近4年的企業，正式晉升為金融科技行業獨角獸。

多家投資機構同樣作為Amber Group重要的生態合作者，業務包括區塊鏈礦業、數位錢包、交易平台、金融科技創投等產業，且均為各自領域的頂尖企業，他們也將聯合Amber Group，共同維護加密金融生態與金融科技的未來發展。

本次B輪融資是Amber Group繼2019年完成2800萬美元A輪融資後的新一輪融資。在不到兩年時間內，Amber Group業績快速成長，公司估值提升10倍，成為全球加密金融領域發展最快的獨角獸企業之一。

Amber Group聯合創始人兼首席執行官Michael Wu表示，「藉由此次融資，Amber Group將繼續擴展全球業務，不斷開發新的產品及解決方案，以滿足全球用戶對加密金融服務日益旺盛的需求。」而投資方Tru Arrow Partners聯合創始人詹姆斯·羅斯柴爾德（James Rothschild）也表示，「 Amber Group憑藉其創新的加密金融服務產品、專業成熟的團隊以及與投資者和合作夥伴長期建立起的信任關係，已經確立了它在金融科技行業的領導地位，我們非常高興能與他們攜手合作，來探索加密金融領域未來更多可能。」

Amber Group成立於2017年，總部位於香港，在台北、首爾和溫哥華設有分部，目前在全球擁有超過340名員工，為140多個國家及地區的知名大型機構、家族基金以及個人用戶提供服務，幫助全球用戶更有效率、靈活地融入智能加密金融世界，持續為其創造長期價值。