基隆市成功市場6月9日第2次休市，歷經14天抗戰，今天再度復市，但不只消費者少，逾7成攤商也未營業，另外，仁愛市場原訂明天重新開業，但有夫妻攤商確診，市長林右昌臨時宣布，再關閉5天，他說感染源初步判斷與市場無關，但為慎重起見，所有攤販重新採檢，篩檢陰性再復市。

成功市場5月20日傳出攤販確診，陸續又有2名攤販中鏢，市府緊急關閉市場、追蹤感染源，直到6月4日才恢復營業，未料，6月8日早上市場又突然停業，入口處也擺設管制中告示牌，不讓任何人出入，當時林右昌對外說明，又有5名攤商確診，決定採取積極作為，要求市場休息至6月23日零時。

所有攤商隔離14天後，今天早上成功市場重新開張，但只2成的攤販有營業，其中一名賣海鮮攤販表示，市場經歷2波疫情，休息近1個月，第1天開張生意相當差，只能賠錢收場，他說，現在大樓內部已徹底消毒，所有攤商也篩檢3次，非常安全，希望民眾不要害怕。

成功市場副主委楊明偉指出，今天禮拜三，離週末相當近，很多攤商認為假日比較多消費者，也遇上氣候不佳等因素，決定在休息2、3天再重新擺攤，因此攤位較少，他強調，休業期間，已派清潔人員將市場管線、空調、水槽等清洗乾淨，消費者可以放心採購，也希望政府能盡速讓攤商施打疫苗，降低風險。

產發處長黃健峰說，成功市場復市後，所有防疫措施比照其他市場，攤販必須雙罩一套、身分證分流進入等，至於疫苗接種，市府已完成造冊，只要等中央一下令，就會立即接種。

另外，仁愛市場原本預計明天復市，但碰上有夫妻攤商確診，林右昌於疫情記者會上表示，感染源初步判斷是攤商兒子的店面與北農確診者有接觸，但以防萬一，仍要求仁愛市場攤商重做一次採檢，篩檢結果為陰性再重新開業，預計再延5天，於6月29日重新開業，有攤販得知消息備受打擊，盼生活能盡快重回正軌。