林宥嘉2017年與丁文琪結婚，當年他入圍金曲獎但沒能拿獎，老婆安慰要幫他生一打添好運，讓林宥嘉超感動，而婚後兩人「三年抱兩」，如今是一雙兒女「酷比」與「Pippi」的爸媽，丁文琪不時會在社群分享生活點滴，昨(6/22)曝光一件兒子酷比的特殊舉動，讓媽媽網友們看了感動成一片。

丁文琪與林宥嘉結婚後，樂於專注陪孩子成長，社群po的多是照顧老公、孩子們的成果與心得，看得出來她在飲食與教育上，都非常用心。最近因為全台三級警戒的緣故，非必要不出門，丁文琪日前分享手作料理以及食材冷凍保存小秘訣，不到一天就吸引6千讚，眾網友讚她的分享相當實用。

除了料理，丁文琪育兒也有小巧思，她昨天在IG貼出嬰兒監看器畫面截圖，透露做了一面小旗子給兒子，「跟他說午睡起來如果妹妹還在睡，可以對著鏡頭揮一揮，媽媽就會進去找他」，而這個跟兒子的小默契，才第一次實踐，就有驚喜的收穫。

丁文琪表示，不到3歲的酷比，竟然第一次嘗試就達成任務，「他真的沒哭也沒出聲，拿起旗子對鏡頭搖了兩次，我就進門把他帶出來了」，這段過程中，酷比不但完全沒吵醒妹妹，還乖乖坐在瑜珈墊上，等媽媽完成剩下的伸展運動，讓丁文琪感動直呼：「快3歲的酷比，真的長大了呀」，還笑稱影像截圖好像什麼犯罪現場，「其實是兒子長大了現場」，這篇po文引發眾多媽媽粉絲迴響，直讚「好感動的畫面啦」、「媽好聰明，酷比好棒～有體貼妹妹的心」、「酷比好懂事體貼」。