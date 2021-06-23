8年來最慘5月！經濟部統計處今發布5月份零售、餐飲業營業額統計，在疫情三級警戒管制下，餐飲業績衰退近2成，僅有502億元，創8年來同月最爛成績。不過原不看好的零售業卻意外見紅，仍年增2.8％，但是百貨公司仍大受打擊，業績慘掉近3成。其他服飾品業、家用器具業、文教娛樂業營業額也大減。

國內5月餐飲營業額在2014年突破500億，當年繳出518億元，之後一路向上，到疫情前的2019年，更創下677億佳績。直到去年新冠疫情升起，才跌回612億。但今年本土疫情升溫，中央祭出全國三級警戒，根據經濟部發布，5月餐飲僅繳出502億，年減19.1％，差點跌回4字頭，創下8年來同月最低數字。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示：「在民眾減少外出，餐廳又全面禁止內用下受傷最大！」根據統計，餐飲業中，「餐館業」年減18.6％，飲料店業及外燴團膳承包業更不好，分別年減21.4％與24.1％。

黃偉傑說明，餐廳全面禁止內用，導致業者營收大幅下滑，還好業者強促銷及提供外帶、外送服務，減緩負面衝擊。

5月零售業營業額則繳出3096億元，年增2.8％，比原先預估可能衰退4％來的好。黃偉傑指出有四大原因，首先是超市受惠搶貨潮成長35％，金額歷年同月新高，量販店也優於預期。二是網購增加，三為資通訊設備業績因居家上課辦公造成視訊、網通設備需求暴增，創歷年同月新高。最後是5月份物價較去年同期成長，油料費用、蔬菜水果都比去年上漲。

但零售業中也不少衝擊很大，如百貨公司受管制人潮大減，營業額年減28.3％，各類別中最慘。服飾業也掉27％、家用器具業減13％、文教育樂與建材等其他零售業倒退17％。

更麻煩的是，三級警戒在5月只有實施半個月，但6月是整月管制。統計處預估6月零售業與餐飲業衰退幅度都會加大，前者估年減4％到7％、餐飲業年減30％至33％，幅度超過3成。

且根據該處抽問132家餐飲業對6月份營業看法，認為因疫情升溫影響者占到94.7％，顯示幾乎都難倖免。