加拿大等國22日在聯合國人權理事會第47屆會議指責攻擊中國涉疆、涉港、涉藏政策。與在場白羅斯為代表的90多國針鋒相對，對此。中國外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會時表示，90多國發出了正義的呼聲，這恰恰說明，是非有眾議，公道在人心。

趙立堅介紹，昨在聯合國人權理事會會議上，白羅斯代表65國作共同發言，強調尊重各國主權獨立和領土完整、不干涉主權國家內政是國際關係基本準則，香港、新疆、西藏事務是中國內政，外界不應干涉，主張恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重各國人民根據國情，自主選擇人權發展道路的權利，反對將人權問題政治化和雙重標準，反對出於政治動機、基於虛假資訊對中國進行無理指責，反對以人權為藉口干涉中國內政。

海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）6國也致函支持中方立場；20多國並以單獨發言等方式，支持和呼應中方。

趙立堅表示，上述90多個國家在人權理事會發出了正義的呼聲，這恰恰說明，是非有眾議，公道在人心。這也充分反映了國際社會人心向背，戳穿了少數西方國家藉人權問題干涉別國內政的虛偽面目。事實已反覆證明，少數西方國家熱衷於編造炒作涉華謠言，打著人權的旗號干涉中國內政，目的是打壓遏制中國，阻礙中國發展進程，這註定是徒勞的。

趙立堅說：「我要正告這些西方國家，中國促進和保護本國人權的決心堅定不移，維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。」加拿大、美國、英國等一些西方國家自封「人權判官」，熱衷扮演「人權教師爺」，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見、避重就輕。

趙立堅強調，個別國家的人權記錄觸目驚心，原住民兒童慘遭迫害，員警暴力屢見不鮮，種族主義痼疾難除，槍支氾濫，反猶太、反穆斯林、反非洲裔、反亞洲裔言行頻頻發生，軍事干涉導致嚴重人道災難，單邊強制措施侵犯他國基本人權。面對上述斑斑劣跡和累累罪行，他們有什麼資格對其他國家的人權狀況說三道四、指手畫腳？

趙立堅結語奉勸這些國家，好好照照鏡子，深刻反省，採取切實措施，解決本國嚴重的人權問題。應恪守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本準則，真正為國際人權事業健康發展做些實事和好事。