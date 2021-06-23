國民黨高市議員陳玫娟今天爆料，位在左營、楠梓一帶的某診所上周某天施打疫苗不完，竟還剩6劑，通報衛生局處理卻毫無作為，結果隔天只能丟棄，令人相當痛心。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜質疑，高雄市今天才宣布試辦「診所施打疫苗」，狠酸「高雄新傳說？穿越時空的疫苗？」該案似乎成了羅生門，意外引爆政治口水戰。

陳玫娟表示，自己是接獲診所醫護人員投訴，當天施打疫苗還剩6劑，當時通報衛生所人員，卻沒後續因應處理，衛生所竟稱「剩下的，你們診所人員自己打一打」，但診所回應人員早已施打完畢，最後那6劑只能選擇丟棄。她質疑這並非單一事件，痛批市府擺爛，寧可浪費丟掉，也不願意為1萬7274位鄰長及早接種疫苗嗎？

針對陳玫娟爆料，陳子瑜表示，在疫苗有限的此刻，丟棄疫苗確實是非常大條的事情，但這其中卻存在著非常令人匪夷所思的問題。他點出，高雄市今天才宣布試辦「診所施打疫苗」，數量也才約20間，每間只發放1瓶，可供10至11人施打。

陳子瑜認為，如果國民黨議員的爆料屬實，事情就遠比丟棄疫苗還嚴重，因為這代表「某間診所」在未經衛生局同意下取得疫苗並且為人員施打，恐怕會觸犯《傳染病防治法》第29條，最高可處200萬罰鍰。

不過，陳子瑜認為，如果爆料不是真的，那事情又更大條了，因為爆料的「某間診所」員工跟國民黨議員，都很可能是在散播假消息，根據《傳染病防治法》第63條，最高可處300萬罰鍰。呼籲國民黨議員，一定要提出更多的證據供外界檢驗，才能夠守護自己的荷包與名聲。

高市衛生局長黃志中今天上午回應，並未接獲相關通報，況且先前疫苗只發放給醫院及接種站，並沒有撥發給診所，直到23日才開始首日試辦，讓大約20間診所施打疫苗，但診所施接種確實有剩餘疫苗的疑慮，所以目前試辦診所只各發放1瓶AZ疫苗，大約可讓10人至11人接種。

但陳玫娟聽聞後不以為意說，連局長都狀況外，竟然都搞不清楚，這樣真的很誇張，簡直是荒腔走板。記者兩度追問確有此事？她篤定說，上周這家診所確實有施打疫苗，卻發生沒人打而直接丟棄事件，她基於保護當事診所，不便透露更多細節。