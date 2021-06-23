三級警戒宣布延長到7月12日，整天防疫待在家，不僅要處理工作，還得一邊帶小孩或是查看小孩線上學習的進度，是不是讓你身心俱疲？適時聆聽你心底的聲音，給自己一點放鬆的空間，是維持或是恢復身心健康的其一好方法。如果你喜愛透過音樂放鬆身心，或是想要找尋在家運動時合適的歌單，來看看以下推薦資訊。

【Soptify紓壓類歌單】

在 Spotify app 下面的「搜尋」點入後可看見「弛放」區塊，其中有消除壓力歌單、純然寧靜歌單及放空不睡覺歌單，適合各種放鬆舒壓時刻；還有最適合當 Work From Home 背景音樂、且可協助放鬆身心的 Lo-Fi Beats 歌單，以及適合週末放鬆的週末清聽歌單，在週末小憩一下、小走一段、小酌一杯或小哭一場。

【KKBOX紓壓類歌單】

KKBOX 根據用戶在家的的情境，選出了3張超級推薦舒壓的歌單，閱讀時就讓「木吉他陪我靜靜看書」度過閱讀的寧靜時刻，有點悶的話就聽「宅家最安心，用音樂展開空想旅行」，讓音樂帶你用聽覺出門玩耍；夜深時，就來張深夜專屬歌單「與夜同行 沈浸在慵懶 lo-fi 節拍裡 #睡眠 #專注」，好好放鬆，享受睡前的慵懶時光。

【Soptify運動類歌單】

在Spotify app 中下方的「搜尋」點入後下滑可看到「健身」類別，當中有非常多不同的歌單可供運動健身時聆聽。因為最近台灣民眾因為防疫警戒第三級，大多都待在家，不太有機會外出運動，如果你想要在家做瑜伽時可搭配 Sunrise Yoga 歌單，或是搭配 Cardio 來進行居家有氧運動。另外相信近期重訓愛好者也購入了不少居家健身器材，Beast Mode 歌單讓在家重訓也有趣起來！K-pop 粉絲們更可聆聽WOR K OUT 歌單，在疫情結束能見到心愛的偶像前得要好好健身作準備！

【KKBOX運動類歌單】

如果想要透過「動次動次」重度節奏的歌單，幫助你在運動上更有甩掉卡路里的效果，KKBOX推薦超過5800人收藏超受歡迎歌單「健身推薦！隨著音樂節奏找回好身材」，超過上百首適合健身運動的西洋流行歌曲，好聽又好動，讓你在家運動不煩悶，隨著節奏找回好身材；此外，「藏在 K-POP 裡的超洗腦 EDM」歌單收錄超強洗腦旋律的 K-POP EDM 舞曲，最流行的毒性節奏，讓你一聽就上癮，宅家也能燃燒內心的舞蹈魂，讓你前奏一下立刻跟著動次動！