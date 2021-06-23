台灣疫情嚴峻，但卻面臨疫苗嚴重不足，疫苗施打問題也成為各界關注焦點。曾呼籲政府開放大陸疫苗的前國民黨立委丁守中今(23日)在臉書上自爆，自己已經施打了AZ疫苗，並解釋施打疫苗的原因，他更直言自己愛國貨，手上有7張高端股票，無論漲跌都祝福國產疫苗，同時他也批評政府採購疫苗無能，以致人人自危、互相猜忌。

丁守中今在臉書上表示，「是的，我 丁守中已經施打AZ疫苗」，並指5月12日他曾在臉書呼籲，「防疫優先，人命關天，政府應開放世衛核准的大陸疫苗」，且在文中也提到，自己願意帶頭施打，「謙卑的執政者聽到了嗎？」

丁守中指出，5月26日醫院通知他屬於第一類施打人群，尚有餘AZ要他儘速完成注射，「超前部署的政府不是要我們通知到就打嗎？我在台灣出生，我是台灣人，我有得選擇疫苗品牌嗎？」

丁守中直言，今天問題癥結是政府採購疫苗無能，人人自危，打不到，才互相猜忌。應該指責政府，為何外國可以送房、送機票、送免費地鉄票、送活雞、送米鼓勵人民打疫苗，而我們人民卻人人自危怨嘆打不到疫苗？

丁守中也說，自己已是平民百姓，不是政治人物，也非商業巨頭，不需要趁著打擊異黨異己就拉我下水，「丁守中沒有那麼大的媒體價值，省省力氣做些對國家社會有貢獻有意義的事吧！順帶一提，我愛中華民國我愛國貨，我有七張高端股票，將來無論漲賺跌賠，我都祝福國產疫苗能成為台灣的驕傲」。