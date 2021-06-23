台北農產運銷公司群聚感染擴大，共累計54人確診。台北市長柯文哲表示，北農確診的人，戶籍在台北的不到一半，搞不好是在其他地方被感染，疫情沒那麼嚇人。針對全國三級警戒再延長兩周至7月12日，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，跟北農沒有直接關係，不過當然是在考慮的範圍內。前民進黨立委林濁水指出，柯文哲好不容易因為防疫聲望暴漲，不料因北農處理落後新北市長侯友宜、陳時中，「第一名症候群」又發作了。

林濁水23日在臉書貼文表示，柯文哲好不容易因為防疫走在侯友宜、陳時中前面，而聲望暴漲。不料又因北農而眾人駡，「第一名症候群」又發作了。北農的處理落在侯友宜、陳時中之後，便情緒失控，「暴力種疫苗」，的確又發明了好辦法。此外，凡陳規柯必不隨，荒腔走版、愈搞愈糟。因林濁水建議，於今之計，聲望第一名的柯P，要好好管控症候群，算是大功德。他舉例說，2019年陳菊市長評比第一，柯P就方寸大亂而形象大傷殷鑑，再參考一下。

林濁水在2019年曾發表一篇評論指出，陳菊在高雄市長任內，柯文哲歇斯底里嗆陳菊為非作歹，因為陳菊市長任內民調永遠第一；而柯文哲則被人罵，這才是柯文哲之恨真真正正的源頭。

另外，北農從5月14日就已有確診的例子，至今已有增至54人確診，6月21日台北市政府才設快篩站，但快篩卻亂成一團。中央流行疫情指揮中心今天表示，雙北批發市場人員將全面進行篩檢，若未持有陰性證明者不得進場。柯文哲表示，北農已經快篩3200人，其中陽性11人，陽性率僅0.34%，陽性率不高。而針對北農的疫情，柯文哲21日曾表示，很多方法是沒疫苗時不得已的方法，若有疫苗，他跟中央說可以換個戰術；不如乾脆用暴力性處理，在最短時間內把跟北農運作有關的人員，在兩三天內都打疫苗，才能解決這種複雜的團體感染。