「股神」巴菲特過去曾以「老鼠藥」批評虛擬貨幣市場過於投機，並認為投資虛擬貨幣並不是投資而是賭博，摩根大通最新調查結果顯示，有1/3的主要投資者認同巴菲特的看法，甚至有16%的人認為虛擬貨幣只是「短暫的時尚」。

由於大陸全面封殺虛幣，周二比特幣暴跌逾12%，一度摔破3萬美元大關，連帶狗狗幣、以太幣等全都走弱，不少專家認為，近期一波跌勢已嚇跑不少散戶投資者，但這種「暴漲暴跌」的情況，再次突顯虛擬貨幣的不確定性。

CNBC報導，摩根大通探討市場對於虛擬貨幣的態度，針對華爾街大型投資者進行調查，意見相當分歧，有1/3的投資者認同巴菲特的「老鼠藥」理論，且有高達81%的人認為未來監管單位會對虛擬貨幣提出更嚴格限制，另外有95%投資者認為虛擬貨幣市場中發生詐欺事件相當普遍。

報導提及，儘管各國加強打擊虛擬貨幣的力道，但不少投資者還是很享受過程中的成就感，虛擬貨幣已經成為實體金融世界不可忽視的存在，對於虛擬貨幣投資者而言，虛幣或許已成為一種「信仰」。

對於虛擬貨幣後市，投資公司Galaxy Digital執行長Mike Novogratz表示，比特幣跌破3萬美元後短期內充滿不確定性，但依然對虛擬貨幣後市有信心，「我認為比特幣不會再出現這麼嚴重的崩盤，2.5萬美元會是下一個重要的支撐點，雖然沒有6萬美元時那麼高興，但我不緊張。」