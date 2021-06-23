憨兒施打新冠疫苗輕音樂陪伴和緩情緒。(真善美社會福利基金會提供／呂筱蟬桃園傳真)

受到新冠肺炎疫情影響，由於疫情日益嚴重，長照機構幸運的排入疫苗優先類別中，桃園市政府體恤憨兒團體外出施打，會增加染疫風險，安排中美醫院的醫護人員前往真善美社會利基金會協助憨兒施打疫苗，社工特別提前在二週與憨兒們家長調查施打意願，23日完成施打人數共106人。

真善美社會福利基金會至疫情升溫至二級時，其主要四個園區即取消團體活動課程，並皆採分艙分流進行服務，疫苗施打同樣也採三區分流來進行注射，真善美社會福利基金會附設希望家園教保組長徐于婷表示，憨兒們本來就像個孩子，很怕打針，以往抽血也需要有至少二位老師協助安撫，特別感謝中美醫院醫護人員的配合，讓憨兒們能避免移動，在熟悉的環境下接種疫苗。

由於服務對象部分為年紀較長的憨兒，老師疫苗接種會場播放輕音樂和緩他們的情緒，並提前規劃出動線和施打順序，過程中雖然有憨兒緊張的抓著老師的衣袖，但有也有憨兒是很從容的比ＹＡ！這次中美醫院出動了六名護理師，在醫師問診完成立即由護理師施打，並密切配合基金會自行仿效改良成迷你型「宇美町式」施打法，讓憨兒們減少等待期間的害怕。

由於疫苗可能會產發燒、肌肉痠痛等副作用，基金會教保老師和護理人員都已提前施打完成，並在今天一早就先至診所備藥，更貼心在施打前往提醒著憨兒要多喝水，期待疫苗多一份防護能守住健康。