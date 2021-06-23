PTT鄉民發文討論時事(翻攝PTT)

有網友上月在PTT發文隱射前閣揆林全的東洋公司買不到3千萬劑疫苗是因為「光頭騙神仔」擋下來的，結果被警方函送。不少PTT鄉民對此不滿表示「馬時期怎麼講也沒人被告」。

有網友上月在PTT發「夢境文」，暗示有人阻饒林全與上海復星洽購疫苗，是因為沒回扣所以「光頭騙神仔」硬擋。不久後該網友再度發文表示，收到文山分局來電要求去做筆錄，對方說「上級說違反《社違法》，可能要關三天或罰三萬。」

該網友說，當時他到警局時，跟警方說「這是吳子嘉說蘇貞昌阻擋的阿，我文中又沒指名光頭騙神仔是誰」。「楊蕙如造謠逼死外交官沒事」、「林瑋豐用假帳號反串沒事」，只因為他們是民進黨員，我不過講了一個新聞事件就有事。

此消息一出後，PTT鄉民紛紛回應「照同樣標準，當年馬英九可以告的人更多」、「這種做夢文在馬政府時期出現一萬篇都沒事」、「和馬英九比真的沒啥度量」、「DPP一直造謠BNT中國代工製造也沒被抓」、「民進黨的放假消息都不抓嗎？」

但也有PTT鄉民表示「言論自由不是可以讓你亂造謠的」、「隨意影射 沒有證據 被告剛好」。而此篇文章自下午4點25分出現後，截至下午5點20分為止，相關討論文章已有12篇，鄉民開始推理猜測「光頭騙神仔到底是誰」？