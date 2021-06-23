長相甜美、語氣溫柔親切的許湘琳，面對客戶總是熱情且充滿活力，從高中開始就在知名連鎖餐廳實習，一路做到領班職位。但一成不變的職場生活，再加上有限的薪資調幅，讓湘琳想趁年輕轉職挑戰更高薪、具有挑戰性的工作，便決定往業務工作發展。

離開餐飲業後，湘琳先擔任旅遊業務，但因現代人旅行偏好「自由行」，雖是業務，但收入增長幅度也有限。後來湘琳發現，業務若想挑戰高薪，爭取高額業績獎金是不二法門，而房地產因為成交金額高、連帶拉抬獎金，且又能學習房屋、稅法等知識，因此房地產業成為湘琳轉職的首選，她先上網做功課，得知永慶房屋有專屬的一對一師徒制度，讓她二話不說馬上應徵、面試。

完整師徒制搭配永慶大聯盟 新人也能快速上手成為高手

投入全新、陌生的產業，湘琳努力跟著師父學習，把握每一次向店長、學長姐發問、請教的機會，更積極去認識商圈的特色、練習自己的服務、應答技巧，讓湘琳入行才三個月時就迎來第一次的成交，給了她更多的鼓勵與信心。湘琳分享：「其實轉職真的沒什麼好擔心的，前提是你選對公司，永慶房屋針對經紀人有完整的教育訓練，同時搭配師父及店長的經驗分享，完全不用擔心沒人教！」

湘琳更發現，永慶人不僅樂於教導後輩，更懂得妥善利用工作間，搭配永慶獨有的「永慶大聯盟」AI系統，每天精準分配工作任務，提高經紀人工作效率，完整的「遊戲化」作業制度，上班解任務，讓湘琳對工作更有方向。

永慶房屋提倡團隊共戰的精神，工作上不分你我互相合作創造好成績。(圖/永慶房屋提供)

站在客戶角度思考 將服務深植人心贏得信任

除了幫陌生客戶找到房子外，湘琳也曾替自己的好朋友找到婚前的新房，過程中湘琳不斷地聚焦她的購屋需求，包括她所喜歡的地區、房屋類型以及周遭生活圈、交通便利性、學區等等，湘琳用心一一幫她過濾、篩選，搭配公司科技化的配對系統，能更快速找到適合的物件，最後順利地替多年的好友找到夢想中的家，這次經驗讓湘琳更加確定這份工作不僅僅只是替客戶找到房子，更是讓湘琳成為客戶人生中重要階段的幸福推手，助人圓夢成家。湘琳提到：「這份工作的成就感是客戶對我的信任，每一位客戶都有自己的故事，我們更需要站在客戶的角度思考，才能讓服務深入人心，感動他們。」

湘琳總是站在客戶角度思考，用專業且貼心的服務感動每一位客戶。(圖/永慶房屋提供)

擺脫租屋族生活 目標獲得幸福成家基金

湘琳從高雄來到台北工作打拼將近10年的時間，薪水從餐飲業的35k，轉職到永慶房屋後薪水成長了近3倍！除了替客戶圓夢成家之外，她也希望可以擺脫租族的生活，靠自己的力量買下一間屬於自己的家。

而湘琳的弟弟也因為看見姐姐在永慶達到「收入高、成就高、幸福感高」的三高生活，也離開知名餐廳的工作，在今年成為永慶房屋的房仲經紀人，姊弟兩人一起在永慶為自己的生活努力！湘琳也給自己設定目標，希望今年可以拿下永慶房屋具有榮譽性的「幸福成家基金」，作為自己買房的頭期款，朝買房夢想更進一步。