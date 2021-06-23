逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開高震盪走高，終場上漲261.16點，漲幅1.53％，收在17336.71點；櫃買指數亦同步大漲3.45點作收，漲幅1.66％，收在210.71點；三大法人進出方面，外資轉買109.56億元，投信轉賣16.43億元，自營商轉買141.93億元，惟外資法人於台指期轉賣1407口多單，累計淨空單部位為32464口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股23日表現亮眼，受惠美國聯準會（Fed）決策會後努力傳達鴿派訊息，強調將維持基準利率於0～0.25％區間不變，顯見Fed並不急於縮表升息。因此，投資人對於近期台股的震盪，不必過度憂慮。

個股方面，本周納入投資組合的威鋒電子，營收創高、獲利寫新猷，配合趨勢走多、內外資法人大戶心態偏多，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，即便航運、鋼鐵等族群遭逢賣壓衝擊，近乎全面重挫，甚至殺至跌停。不過，市場資金並沒有潰散，反而轉戰低基期、具轉機成長題材的電子族群，不僅台積電、聯電及聯發科等權值電子股表現持穩，茂矽、世芯-KY、茂達、環球晶、中美晶、合晶、金像電、敬鵬、華通、霖宏、定穎、加高、晶技、台嘉碩、晶豪科、華興、強茂、貿聯-KY等，甚均表現搶眼，顯見電子次產業、電動車概念股等可望接棒演出，後市仍不容小覷。