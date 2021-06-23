台三線重機天堂，竹縣警局拍影片宣導。

浪漫台三線不僅是客家文化薈萃之地，也因地形蜿蜒、上下爬升，成為重機騎士眼中的天堂，新竹縣警察局統計，縣內台三線路段去年至今已發生169件交通事故，也包含死亡意外，為了防止意外發生，交通隊特別製作宣導影片，期望重機騎士不僅帥氣，更要安全。

警方分析，169件交通事故中，其中有35件發生在彎道處，在車禍後24小時內身亡的就有6件，19日發生在台三線89公里處的重機騎士過彎犁田、遭對向小巴輾斃的意外，也是該路段第3起死亡車禍。

新竹縣警察局的安全駕駛教練、也是新竹安全駕駛中心課長劉國鴻表示，台三線之所以事故頻繁，尤其以在85公里至95公里最危險，因該路段為長下坡、連續彎道，用路人對於路況、車況不夠熟悉，就會因為車速過快、控制失當，導致車禍。

縣警局拍攝的安全宣導影片中，也放入車禍發生時的行車紀錄器影片，並分析發生原因，如過彎超速、操作不當、對路況不熟悉，影片中也教導騎士，進入下坡彎道減速、彎道中定速等技巧。

交通隊也表示，由於大型重型機車操控性能及車身結構較普通機車優良，不過包覆性不如汽車，行駛速度過快，一旦發生事故，就會造成嚴重損傷，提醒騎士務必注意路況、依速限行駛。