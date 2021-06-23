鐵路警察李承翰遭刺死案，鄭姓凶嫌二審改判17年、服刑期滿強制監護5年，今天最高法院駁回上訴定讞，李承翰母親張秀珍表示，小老百姓對判決結果無能為力，只能勉強接受，希望不要再出來危害社會了。

張秀珍說，今年2月台南高分院改判鄭嫌17年，服刑期滿再強制監護5年，有親戚夢到她先生李增文表示對判決相當不滿意，如今判決確定，內心再有多大不滿，她也只能跟先生上香告訴他這個判決結果，無能為力了。

張秀珍哽咽地說，養了20多年的乖巧兒子，突然間就沒了，如果一審沒有判決被告無罪，她的先生李增文也不會抑鬱而終，讓她1年內相繼失去兒子、丈夫，每次想起來還是心很痛！

張秀珍說，若不是有女兒、女婿及外孫的陪伴，還有李承翰同事不斷關懷，里長及鄰居、親友經常來走動、關心她，她可能早就想不開了，跟著丈夫、兒子走了。

張秀珍說，現在疫情期間，只能用LINE跟親友連繫、聊聊天，或到菜園種種菜，打發時間，但獨自在家時，還是會想起兒子、丈夫，只能自我安慰「要放下，丈夫和兒子在天上也才會安心」。