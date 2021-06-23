根據1111人力銀行調查上班族宅在家防疫後，最大開銷的前3名分別是採買食材、點餐廳外食、採購日用品。跟吃相關的花費包辦前2名，因為疫情升溫居家上班省去通勤時間，天天宅在家遂多出很多上網時間，小編每次滑到朋友們在IG的PO文都忍不住讚嘆：大家怎麼都吃這麼好！

舉凡：詹記麻辣鍋、阜杭豆漿、雅士牛排等，超多好料都讓人流口水，谷歌之後才發現，已經成立5年的Cutaway卡個位逐漸在疫情中嶄露頭角，以選品、選店概念為核心的Cutaway，貼心客製化代排、外送服務，遞送到顧客手中，以往許多不會在外送平台看見的餐廳、甜點店、烘焙坊，居然在卡個位都能找到，且因疫期也推出許多免運優惠商家，提供饕客們更多元選擇。

由於在疫期為吸客，部分餐飲業者已經打折打到骨折，所以，卡個位的運費仍採使用者付費原則，當顧客選擇餐點及配送地點後，系統自動計算運費，因為這樣，小編的朋友又恨又無奈分享：住新北市想點外送的餐廳在北市蛋黃區，這一試算下來，運費居然要999元！我點的5人分享餐也不過才1299元，住不起蛋黃區難道就吃不起美食嗎？

大多數人防疫宅在家，就靠美食療癒人心了，想吃美食又不捨支付大筆運費的話，小編再告訴大家另一種選擇，疫下不只大眾運輸工具，連搭小黃的人數都銳減，台灣大車隊就將服務觸角延伸至美食外送，並主打「不限距離皆能配送，讓您業務擴展區域更廣泛」、「不限餐點數量，專車配送降低運送成本」、「車輛配送穩定性高，保護餐飲包裝運送過程完整」等5大服務優勢，外送費一樣依里程數計算，但比平時搭小黃親民一些，3公里內115元、3~5公里185元，超過5公里，建議您可直接上台灣大車隊網站了解詳情，用最符合自己情況的方式，經濟實惠的在家品嘗美食。