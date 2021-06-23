受大陸全面封殺虛擬貨幣影響，比特幣再遭血洗，這次更是自1月27日以來，首次跌破3萬美元關卡，億萬富翁庫班（Mark Cuban）對此表示，比特幣相較黃金是一個更好的選擇，並暗示比特幣可以用來對抗通膨。

大陸重擊虛擬貨幣挖礦活動，內蒙古、四川幣圈相繼遭逢重挫，引爆比特幣近期走勢大暴殺，自近4萬美元一路滑落，昨（23日）一度跌破3萬美元，為1月以來首見，隨後暴力強彈，站回3萬3千美元，有專家表示，比特幣3萬美元能否站穩，十分的重要。

《Fox business》報導，達拉斯獨行俠隊老闆庫班日前在社群平台推特（Twitter）表示，「比特幣相對黃金是一個更好的選擇」，不用擔心存儲的問題，且不需要透過中介，容易交易，並能夠以極小的數值去分隔交易。

庫班自以前一直是比特幣和其他虛擬貨幣的堅定支持者，先前他曾於3月宣布，NBA達拉斯球隊將開始採用狗狗幣作為購買門票，和周邊商品交易。

庫班補充，比特幣和黃金相比，目前處境較為劣勢，但他表示，比特幣只是少了迪凡（William Devane）的商業廣告，來推動「利用出售虛擬貨幣以對沖通膨的人」；美國知名演員迪凡在過去10年中，持續為貴金屬資產管理公司Rosland Capital出售黃金，並表示「貴金屬是我唯一信任的貨幣」。

庫班最後強調，比特幣是一種類黃金的數位資產，共同點是它們都是供需來推動，而兩者相較之下，比特幣明顯更好。

新聞曝光後，底下留言回應熱絡，許多美國網友對於比特幣並不看好，「比特幣沒有任何內在價值，你可以用黃金製造物品，但你無法用比特幣去製造任何東西，若你打算用比特幣去做交易，只能跟同樣認同他價值的人去進行交易」、「一種貨幣只有在人們認同它作為交易媒介才有價值」。