國內新冠肺炎疫情三級警戒持續延長，為確保新冠肺炎病毒遠離台灣，中央流行疫情指揮中心6月23日確定維持三級警戒至7月12日，期盼國人共體時艱、共同抗疫。自5月19日三級警戒開始，許多企業已採取分流辦公、在家工作等方式，展開長期抗疫同時兼顧企業營運的相關應變方式。

受到防疫影響，諸多企業紛紛提出應變措施。具鋼鐵工業龍頭地位的中國鋼鐵結構股份有限公司(中鋼)，於三級警戒一開始即啟動建廠50年來的首次在家上班公，並要求同仁在辦公室、生產線都要配戴口罩，不可取下。

另外，以海空運貨物承攬、船舶代理租賃仲介及國際物流業務等，榮獲台灣服務業前500大企業的世邦集團，也透過視訊等方式舉行創新的跨國交船儀式。今年2家企業都入圍1111人力銀行「幸福企業」票選名單。

中鋼行政副總黃一中表示，首次啟動「居家辦公」，主要聚焦在財務、業務、行政、企劃等可以獨立運作的工作內容，或可利用視訊連絡的部門，同時要兼顧資安，並由主管多利用視訊，確認出勤作業，比照上班時間工作，要求紀律與效率。此外，員工餐廳全部關閉，只接受餐盒預定，業務部門產銷聯誼會全面取消，改透過電話或視訊與用戶溝通，期待疫情早點過去。

世邦國際企業集團成立40年來，旗下擁有海空運貨物承攬、船舶代理暨經營管理、國際物流等事業，豐富的國際複合運輸經驗，先後在香港、中國大陸、新加坡、美國等成立分公司，並於全球100多個國家建立國際代理網路。

除了為全球客戶提供高效、優質的服務外，集團更將人才培訓視為長期投資，透過各種教育訓練及實戰經驗，使員工成為全方位的專業人才，並透過不斷的培養及考核過程為員工找到適合的職位以發揮所長。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著防疫升級，諸多企業紛紛提出應變措施。依據勞基法規定，即使員工在家工作，企業仍有義務詳實記錄出缺勤狀況，因此1111研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。