警消將男性遺體吊掛至國道1號橋上。（民眾提供／王文吉台中傳真）

中南部連日大雨，大甲溪水流湍急，台中44歲張姓男子昨下午騎車外出，疑從后豐大橋墜落失蹤。台中市消防局出動大批人力及民間救難人員搜救，稍早在下游河道發現男性遺體，並吊掛至路面，家屬趕赴現場確認身分，墜溪原因有待警方進一步調查。

警消歷經1天搜救，於大甲溪河床發現男性遺體，並於吊掛至國道1號橋上。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市消防局昨下午3點49分接獲民眾報案，指開車行經后豐大橋，看到1輛機車停在橋邊，發現1名男子坐在欄杆邊，車子開過去後，瞄了照後鏡，發現男子突然消失，疑墜落大甲溪，趕緊報案搜救。

消防局獲報立即指派后里、豐原、神岡、外埔等分隊，出動2大批消防員到場搜尋。由於現場水流湍急，警消及民間搜救團體乘坐橡皮艇，沿大甲溪沿線搜尋，今日下午2時40分於國道1號164公里處往東約200公尺河道內發現疑似男性遺體。

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