中央流行疫情指揮中心今宣布，疫情3級警戒再度延長到7月12日；國泰金控今線上舉行第2季「經濟氣候暨金融情勢」發表會，團隊雖然上修全年經濟成長預測值為5％，但國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，3級警戒一再延長，民間消費受到打擊，今年經濟成長率要「保5」，疫苗施打率成為關鍵。

徐之強表示，5月中本土疫情升溫前，受國外需求復甦預期，今年台灣經濟成長率有機會上修至6％，沒想到國內疫情大爆發，導致民間消費等內需大受影響，預計今年9月民間消費才會止跌回穩，因而限縮景氣上修幅度，而民間消費回穩，取決於疫苗接種程度，當施打普及率提高，台灣才有群體免疫效果，大家也才敢放心出門消費。

徐之強進一步指出，今年經濟成長率的表現，受制於疫情的不確定性，倘若疫情未有效控制、3級警戒遲遲無法降級，今年經濟成長率「保5」就可能有變數，不過，全球經濟復甦以及遠距商機，科技產品出口仍然暢旺，不受國內疫情影響，而投資也是去年預訂，疫情再悲觀，台灣經濟成長率至少有4％以上的表現。

研究團隊也研判，Fed升息時點將落在2023年，台灣景氣因本土疫情而降溫，第3季後半才會逐步復甦，預期台灣央行今年維持利率不變可能性較高，第3季台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。

對於展望，徐之強表示，影響今年經濟成長與金融情勢的主因，除疫苗接種速度外，全球供應鏈調整、產業復甦不均衡加深經濟前景不確定性以及陸美爭端與國際政治的不確定性、主要國家寬鬆財政與貨幣政策等，都會對台灣造成影響。