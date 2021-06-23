美妝品牌曼秀雷敦與印花樂合作 為經典換新裝 17:492021/06/23 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美妝品牌曼秀雷敦與印花樂合作，推出「曼秀雷敦軟膏公益限定版」12g。（見圖，曼秀雷敦提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美妝品牌曼秀雷敦與印花樂合作，推出「曼秀雷敦軟膏公益限定版」12g，（見圖，曼秀雷敦提供），部分所得將捐予「失親兒福利基金會」，微甜設計以印花風格為小護士打造俏皮表情，花漾設計則為經典小護士加入花與自然元素，讓許多品牌愛用者直呼可愛，兩款設計於屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO等通路販售。 旅遊電商平台KKday拚動能 聯手台中美食名店推備戰糧包 香奈兒歡樂開電音趴 #曼秀雷敦 #設計 #美妝品牌 #印花樂 #經典 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確保能源穩定 美商會籲提升燃氣與再生能源發電 11:212021/06/23 政治 《蜜桃》李麗珍55歲美得優雅 社群曬遊台灣照曝心願 10:102021/06/23 娛樂 《資訊服務》喜訊！玩美移動整合FB社群購物服務 擴展AR虛擬試妝版圖 14:342021/06/23 財經 觀策站》無盡的前沿－當政府限縮科學自由（烏凌翔） 09:302021/06/23 海納百川 中國旺旺2020財年營收 約220億人民幣 04:102021/06/23 財經焦點 GENESIS 成為 2021 Goodwood Festival of Speed 官方贊助商、帶來 G70 Shooting Brake 首演 10:192021/06/23 汽車情報-汽車新聞 歐國盃》莫德里奇秀全場 克羅埃西亞勝蘇格蘭闖16強 09:342021/06/23 體育 疫情低潮聞香解鬱悶 04:102021/06/23 時尚消費 國際贈台疫苗 江籲綠勿在大內宣 朱建議與美合作爭取國際疫苗代工 16:272021/06/23 政治 《國際金融》德銀大股東：與美中拚輸贏 歐銀須合併 14:172021/06/23 財經 阿公阿嬤也用Google meet 樂齡學習大翻轉 11:372021/06/23 生活 生活熱門新聞 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 打疫苗死亡累計144人 50多歲男接種隔天亡 解剖結果出爐 - 生活 直擊超商開賣家用快篩 半小時秒殺 一看這景象超害怕 - 生活 內部信件曝2同仁染疫匡列48人 台大醫院最新回應 - 生活 宜蘭2確診感染源不明 老翁在美打2劑BNT疫苗 返台又確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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