美妝品牌曼秀雷敦與印花樂合作，推出「曼秀雷敦軟膏公益限定版」12g，（見圖，曼秀雷敦提供），部分所得將捐予「失親兒福利基金會」，微甜設計以印花風格為小護士打造俏皮表情，花漾設計則為經典小護士加入花與自然元素，讓許多品牌愛用者直呼可愛，兩款設計於屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO等通路販售。