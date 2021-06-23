1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

國內本土疫情近期稍微緩解，但目前全國仍實施三級警戒，千萬不可鬆懈，而各大學雖已採取遠距線上授課，許多學校在抗疫期間，由師生展現不同巧思，力行「停課不停學」的精神。近期師大規劃一系列「運動科學學術大師講座」，邀請國內歷年來榮獲科技部傑出研究獎的5位運動科學學者，每月推出1場遠端視訊演講，分享心路歷程及其學術專業。歷屆5位得主中，3位任教臺師大運動與休閒學院，第1場次6月25日晚上7時「運動科技」主題，將由樂活EMBA研究講座教授相子元率先登場，免費開放學生及民眾上網報名。

「科技部傑出研究獎」是我國為提升學術研究水準，以及建立國際學術地位，針對研究成果傑出的科學技術人才所設置的獎勵制度。不但創造了社會發展效益與產業應用價值，更展現優異科研成果的多元面貌，是國家科技實力的重要指標。

在人文及社會科學領域中，「運動科學」必須先與教育、圖書資訊領域競爭，爭取代表教育學門的資格，再與文學、藝術、語言、哲學、人類學與族群、歷史、心理、社會、區域、經濟、財金會計、管理、法律、政治等各學門競爭，經過嚴謹的重重考驗與檢視，才可能獲獎。

而臺灣海洋大學本學期也開設「無人機環境監測訓練班」，學員於結訓期間通過每一階段課程考核，即頒發培訓證明書本次課程為4月12日至5月21日計232小時，共有30位通過課程考核取得培訓證明。海大產總中心溫博浚組長期勉學員：「無人機產業的崛起，讓我們有了看世界的另一雙眼睛，全新視野輔以全方位應用，將展開各種不同的需求服務與技術開發，是一項尚屬新穎的產業。」

海洋大學表示，無人機應用涉及農漁業、緊急救災、媒體新聞或休閒娛樂等多面向，由於民航局規範操作無人機之人員須持有操作證，業界需求量大，且就業市場提供持證人員優厚的薪資水準，結合原有專業領域，將成為企業不可或缺的跨界人才。

海大產總中心龔瑞林主任則說，恭喜學員在疫情艱難的情勢下，仍堅持努力完成課程，為自己開啟跨向多旋翼無人機產業的第一道門。由於疫情，全臺各考場自5月15日即停止所有遙控無人機操作證學/術科測驗，溫組長勉勵學員結訓後應多加練習，報考民航局所舉辦之授證考試。慶幸能於疫情尚未嚴峻前完成這期訓練，預計10月開下一期，敬請關注產總中心官網。