機車騎上國道還在內線逆向 用路人紛紛閃避 17:452021/06/23 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一台摩托車今天下午5點多逆向騎上國道1號。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號大林段北上今天下午約5點15分有一部摩托車騎上交流道，從內側車道逆向往南騎，用路人發現迎面有一台機車騎來紛紛閃避，現場險象環生，國道警察據報趕往處理。據了解，警方到場後先攔住所有北上車輛，再讓機車騎士騎著機車，橫跨內中外三個車道騎到路肩後，由警車護送下交流道。 大陸人看台灣》兩岸和平與否 取決於我們兩岸每一個人 台南安南區防汛道路現坑洞 警方拉封鎖線呼籲改道 #交流道 #逆向 #北上 #警方 #路肩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市8旬婦上周打疫苗後失聯 警消破門後發現無生命跡象 12:272021/06/23 生活 社評／保持兩岸民間關係的熱度 04:102021/06/23 焦點新聞 馬路蛇行遭罰1萬2吊照還辯一般超車 法官看5秒影片狂打臉 12:022021/06/23 社會 鼓勵外帶自取 瓦城集團多品牌齊推超殺優惠接力 12:522021/06/23 生活 業務員約好友5人室內飲酒聚會 警方獲報開單函請衛生局開罰 11:172021/06/23 社會 TVB視后出道8年15緋聞被封姣精 委屈淚揭飯局驚人價碼 19:152021/06/23 娛樂 從《靈魂急轉彎》談電影帶給我的種種火花 07:002021/06/23 健康 后豐大橋男墜大甲溪 失蹤1天尋獲遺體 17:412021/06/23 社會 花蓮2派惡煞追逐連轟10餘槍 男遭子彈貫穿口腔送醫不治 09:482021/06/23 社會 汐止交流道南入匝道 預計2025完工 04:102021/06/23 地方新聞 怪男暗夜持美工刀割機車墊 疑為16年慣犯已毀百台車 08:502021/06/23 社會 社會熱門新聞 「吳博毅」外送員街頭打人落跑 熊貓軍團呼叫追車：支援輸贏 - 社會 8男3女3小時「不限次數」雜交趴 主持人賺8千要賠12萬 - 社會 女同事不愛穿內衣頻露點 他嘆不敢直視挨轟：看眼睛很難 - 社會 抓到了！瘋傳「化學兵藥劑非常毒」 查假訊息13人遭約談 - 社會 殺兒凶嫌判17年定讞 鐵警李承翰母嘆：小老百姓無能為力 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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