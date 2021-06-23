國道1號大林段北上今天下午約5點15分有一部摩托車騎上交流道，從內側車道逆向往南騎，用路人發現迎面有一台機車騎來紛紛閃避，現場險象環生，國道警察據報趕往處理。據了解，警方到場後先攔住所有北上車輛，再讓機車騎士騎著機車，橫跨內中外三個車道騎到路肩後，由警車護送下交流道。