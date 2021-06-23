台灣優質生命協會理事長方芳芳因疫情三級警戒痛心疾呼，有近千名獨居老人失去照顧，陳凱倫年僅29歲的兒子陳銳聽聞，立馬聯繫秘書長紀寶如：「我要捐1千副護目鏡給他們，拜託！」

陳銳認為除了口罩能防止口沫傳播途徑，保護眼睛也很重要，身為眼鏡公司CEO的他，因此捐贈總價超過16萬的護目鏡1千副，並一個個親自檢查，品質把關不馬虎。他說：「我家中也有長輩，因為許多慢性病患還是必須定期出門領藥，對他們來說護目鏡很重要，這可是通勤者和服務業中，非常重要的防疫備品。」

陳銳多次向紀寶如請求，非常希望贈送防疫備品給社會上需要被關懷的弱勢族群，因此將這1千副護目鏡，連同協會發起的「獨老平安防疫箱」送到獨居長者家中，並呼籲大眾一起認購，齊心為社會送暖度過疫情。

紀寶如說看著陳銳長大，從一開始身體力行跟著協會行善，如今更是有餘力廣泛地做公益，令她感動地說：「陳銳現在開了8家眼鏡公司，努力耕耘成了大家口中的千萬大亨，但是我知道他的善良一直沒有改變，常常跟我們去做公益時就看得出來，永遠比人家心軟、心熱，也常常服務到淚流滿面。」