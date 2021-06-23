Covid-19疫情仍然嚴峻，全台三級警戒將維持到7月12日，防疫不能鬆懈，可是，掌廚三餐的大廚怕是已經煮到沒招了。台灣傳統料理老字號呷七碗聽到顧客心聲，推出家常美食，天天變換菜色，任選不同主食變換料理樣式，就像在家辦桌吃好料。

經典老字號呷七碗出手拯救家庭大廚啦！天天吃好料又不用做到流汗，印象中的美味一秒輕鬆上桌。此次呷七碗推出「防疫團糧組」套餐，1套共5道菜，包括傳統古早味油飯、道地Q勁炒炊粉、台式糖醋排骨、唰嘴客家小炒和養生補氣四神湯，一次吃到經典美味、專屬媽媽味、中式大菜、傳統小點和大家最愛養生湯，像在家開熱炒店、中餐廳，每天都有新菜色，全家吃的開心又健康。

呷七碗營運長洪崇益強調，推出的家常美食，除了可在呷七碗官網上可訂購，還與全台最大團購平台GOMAJI合作，讓消費者可用團購優惠價購買，疫情下為大家省荷包，經濟實惠又美味，呷七碗用美食陪伴大家渡過全民抗疫的日子。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，防疫需要大家齊心協力，企業多改為分流上班，上班族工作型態與消費也跟著改變，網購成為最常使用的消費行為，帶動不同商機。

為了因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111人力銀行為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能。1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。