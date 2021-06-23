黃琪假冒香港首富李嘉誠秘書、律師等身分詐騙，台北地院依洗錢罪判刑1年4月，詐欺等部分判刑1年2月，沒收犯罪所得2317萬多元，強制工作3年，上訴後，台灣高等法院視訊在押的黃琪，他求交保，但檢方認為應交回詐騙的錢再考量，法官將評議後再作成裁定。

黃琪本名黃照岡，2017年間假冒藝人張清芳前夫宋學仁祕書的名義，替詹姓友人的母親安排入住台大醫院，再假冒宋學仁名義以向楊泮池致謝；黃琪另涉嫌假冒楊泮池助理，向北榮醫師調閱詹母的病理檢體。

黃琪還假冒楊泮池妻子名義，向台大計算機及資訊網路中心申請校內網路電話分機，及寄發電子郵件給台大計算機及資訊網路中心承辦人，再透過分機向台大醫院請託轉院。

黃琪另於2020年2月間，假冒李嘉誠的秘書、楊泮池名義打電話給「口罩國家隊」之一的口罩工廠中衛公司，謊稱有意捐贈口罩，下訂成人、兒童口罩各5000片、酒精棉100盒，企圖攔截口罩賺災難財，但未遂。

黃琪另還佯裝國泰集團千金蔡佳玲、律師事務所律師，向民眾騙稱可取得優惠匯率，及協助工程訴訟，詐得4981萬元、日幣2.28億、美金40萬多元及歐元1萬多元。

黃琪今年3月得知詐騙口罩案曝光，以罪責不重為由，要求共犯蘇立民頂罪。台北地檢署依詐欺、偽造文書、洗錢、頂替、公司法等罪起訴黃琪，並向法院求處重刑。