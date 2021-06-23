隨著居家辦公時間已滿一個月，三級警戒確定要延長到7月12日，可能讓期待解封的你感到措手不及。你是否從最初在家工作的新鮮體驗、慢慢變成公私生活難以分界的煩躁憂心，到現在有如籠中鳥的憂鬱無奈呢？比起繁複手工的餐點擺盤準備、香氛氣味點綴，只要一鍵打開 Apple Music 按下播放，藉由音樂帶動情緒的力量，就能讓你WFH 不暴走，輕鬆打造小確幸。

【從白天到黑夜：情緒得以安穩釋放】

清新早晨聽這個》又要開始忙碌的一天？快拋下這個「又」字給的無力感，少了梳妝打扮的晨醒步驟，那就用輕鬆動感的節奏，喚醒昏沈的腦袋與身體吧！讓音樂的流動，活絡你的血液溫暖身軀，精神也會跟著為之振奮。

＊喚醒我吧！：輕快極具律動感的旋律，彷彿拉開窗簾接受陽光洗禮的剎那，從起身刷牙就開始播放，讓你驚覺麥克風原來已經握在手中，雙腳不自覺開始舞動。

＊搖滾啟動：不想正向面對看似無盡的WFH也沒關係，來場叛逆搖滾，宣洩你的煩躁情緒再開工！ 橫跨大西洋兩岸、跨足40年音樂歷史的選歌，骨子裡的反叛意識，冷眼笑看事物更迭從未改變，這也是開始一天的方法。

午間時光聽這個》掃除用餐過後的瞌睡蟲，有些慵懶也有些雀躍，面對幾小時過後就能下班的興奮，這些輕盈明亮的聲音，會給你一段彷彿假日班舒適的時光。

＊輕柔時光：集結流行、獨立、搖滾和R&B等多種音樂風格，專注和放鬆兼具的輕柔旋律，柔美中帶有堅毅，這些平凡譜出日常的小品，惹人喜愛卻一點也不失個性。

＊愉快好心情：歌單正如其名，所有精選歌曲都具有帶來好心情的能量，簡潔、歡樂的歌詞和音符，讓你意識到原來開心這麼容易！迎接清爽放克，帶來的快樂程度剛剛好。

晚間必備聽這個》「Off Work!」終於能闔上筆電、高呼下班了，開罐啤酒搭配晚餐，放鬆癱在沙發上，慶祝自己再度完成了一天的努力吧。

＊今日弛放：跟著輕電音所營造的迷幻氛圍放鬆神經，你的居家小酒館馬上開張。

＊純粹 靜心：面對少了社交生活、被迫與家人分離的無助和憂鬱，讓這份毫無雜訊的歌單，吸收你的焦慮，舒緩緊繃神經，給自己一段無需思考的時光沈浸其中。

睡前助眠聽這個》睡眠是最好的復健和補品，讓音樂的強大魔力，協助這項重要的修復療程品質更上層樓。

＊助眠精選歌單：噓，從此刻起別再交談，沈澱自我，讓思緒輕盈，給大腦和身體一段靜心洗禮，準備進行睡眠修復。

＊Jazz…ZzZz：爵士曲調的魔法絕不僅限於典雅晚餐和酒吧小酌，悠悠平緩的曲風，你將臣服於它帶你進入美夢的神奇魅力。

【發呆時，就讓思緒漫遊】

不能出國，聽聽你嚮往的城市，現在都在聽什麼歌？一整天下來的長時間工作，也別忘了給自己一點發呆片刻讓想像力奔馳。因為疫情而無法出國也沒關係，於先前推出「城市排行榜」歌單的 Apple Music，結合當地流行指數選入超過 100 個城市的前 25 首熱門歌曲，當地獨有的音樂風格和文化場景，將你包圍其中，彷彿置身異國街頭。以下是五個城市歌單：【東京：感受 J-POP 魅力】、【巴黎：來場浪漫精神邂逅】、【維也納：誰說音樂之都只有古典樂】、【曼谷：旋律比泰式料理更火辣熱情】、【伊斯坦堡：讓思緒搭上奇幻熱氣球】。

Apple Music用戶搭配小巧可愛的 Homepod mini ，能輕鬆讓整個房間彌漫豐富飽滿的 360 度音感，從各個角度都能感受自己最愛的音樂； 若有兩顆 HomePod mini 在同一個空間，還能配對成立體聲喇叭組，創造出左右聲道，打造身歷其境的音場體驗。當然，面對共居的生活模式，生活和工作習慣不同、不想吵到室友（又或者是室友太吵？），戴上 AirPods Max，最佳的隔音封閉效果加上主動式降噪功能，全然沉浸在專屬自己的美好音樂世界一點都不難。