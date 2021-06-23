大葉大學英語系應屆畢業生陳冠名憑藉英語實力，錄取清大研究所。（圖/大葉大學提供）

為緬懷台灣半導體界的先行者與領航人胡定華博士的貢獻與風範，旺宏電子捐贈國立陽明交通大學3000萬元作為「胡定華講座」永續基金，支持陽明交大延攬具學術領導才能之國際知名學者專家，以提升科技產業升級的創新動能。

國立陽明交通大學林奇宏校長表示，胡定華博士為交大電子研究所55級校友，同時也是傑出校友、名譽博士以及電子系教授。自交大電子研究所畢業後，赴美取得密蘇里大學電機博士學位，便回母校交大任教。胡博士之後服務於工研院，也策畫多家半導體公司之創立，一直以台灣半導體新興產業發展為終生志業。

旺宏電子吳敏求董事長表示，胡定華博士為旺宏前董事長，為了將胡先生的精神能夠永續傳承，旺宏電子因此捐贈陽明交通大學設置「胡定華講座」，以協助陽明交大延攬國際頂尖學者專家，持續提昇台灣科技產業在世界的領導地位。

陽明交大電機學院唐震寰院長表示，陽明交大與旺宏電子長期以來便建立良好的合作關係。今藉由「胡定華講座」，建立雙方合作新的里程碑。該講座除更全面性的深化雙方合作關係，更進一步加速推動前瞻技術研發與學術論文發表，達到產學雙贏的目的。

陽明交大資源豐厚，現在又在企業協助下，設置「胡定華講座」，不難想像進入該校，或如台大、清大、成大這幾所頂級名校，無論產學接軌或學術研究，鐵定也享有豐沛資源，這也難怪這些名校，一直是不少台灣學子嚮往的夢幻殿堂。

另外，大葉大學英語系大四生陳冠名在多元活動中拓展視野、累積實力，研究所考試繳出亮眼的成績，不僅錄取和國立陽明交通大學同樣位於新竹的國立清華大學外國語文學系研究所，還同時錄取國立中興大學外國語文學系碩士班。

英語系四年級的陳冠名表示，英語一直是他最喜歡的科目，國中考高中時選擇了員林家商應用外語科，也遇到啟發他的老師，並開始大量閱讀英文書報，一步步提升了語言能力。轉學到大葉大學英語系後，系上的英美文學、商務英語、英語教學等不同領域課程，也促他的語文突飛猛進。

英語學系副主任李晶菁說，陳冠名同學喜歡閱讀外國文學作品，不只是外語能力優異，更積極參與各項活動，曾幫忙學校廣播文稿英譯、擔任國際工作營主持人、擔任徵才博覽會英語司儀。此外，雖然疫情打斷了他的留學計劃，但陳冠名同學去年自發地完成了耶魯大學線上課程，並獲得證書，這些學習歷程都是讓他在研究所考試受到肯定的關鍵。

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